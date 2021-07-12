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Общество

Депутат Дастан Бекешев снялся в клипе рок-группы Pishpek City

Депутат Дастан Бекешев снялся в клипе рок-группы Pishpek City на сингл Hard to Track. Об этом он сообщил в своем Тelegram-канале.

«Еще в апреле ребята пригласили меня сняться в этом клипе. Зацените, что получилось», — написал он.

По словам фронтмена группы, съемки видеоклипа, премьера которого состоялась недавно, заняли два дня. Кока (музыкант предпочитает представляться псевдонимом) уверяет, что в этой работе не стоит искать какой-то глубинный, потайной смысл.

«Этот клип и трек не имеют абсолютно никакой смысловой нагрузки. Мы просто нашли в интернете кучу странных стоковых фотографий и решили их воссоздать в видео. Роль Бекешева на самом деле случайная — мы просто думали пригласить медийное лицо для клипа и так получилось, что удалось выйти на него», — сказал Кока.

Отметим, группа Pishpek City образовалась в 2017 году. Они играют в жанре фанк, рок, инди, блюз, поп и альтернатива.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200862/
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