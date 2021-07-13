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Общество

Инженеры Huawei презентуют создание нового самоуправляемого велосипеда

Специалисты компании Huawei начали работу над новым автономным транспортным средством. Об этом сообщает DesignBoom.

Беспилотный велосипед будет иметь ряд любопытных функций. Новый байк от компании Huawei сможет держать равновесие при движении по самым тонким поверхностям. Помимо этого, велосипед будет иметь высокоточные датчики на корпусе.

из интернета
Фото из интернета

Разработчики оснастили транспортное средство камерами распознавания изображений и технологией AI (искусственный интеллект), позволяющей устройству работать без вмешательства человека. Вращать заднее колесо будет мотор — это позволит транспортному средству двигаться без педалирования.

«Питание» чудо-велосипеду обеспечит литиевая батарея — ее заряда хватает на 2-3 часа. Известно, что основной модуль управления будет находиться под сиденьем. У руля проекта стоит инженер Чжихуэй Цзюнь. Идея создать автономный велосипед пришла ему после травмы в результате серьезной аварии.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200860/
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