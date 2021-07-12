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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. О сообщениях с неизвестного номера рассказала экс-депутат

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе заседания суд допросил в качестве свидетеля экс-вице-премьер-министра Эльвиру Сурабалдиеву.

Отметим, одно из дел, по которому обвиняют Курсана Асанова и его посаженого сына (окул бала) Турсунбека Бейшенбекова, — это распространение заведомо ложных сведений. По данным следствия, экс-замминистра якобы распространил информацию про бывшего вице-премьер-министра Жениша Разакова, обвинив его в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Как отмечает адвокат Чинара Джакупбекова, согласно предъявленному обвинению, журналист Турсунбек Бейшенбеков якобы передавал информацию о Женише Разакове на номера телефонов депутата Айсулуу Мамашовой и экс-парламентариев Эльвиры Сурабалдиевой и Алмамбета Шыкмаматова через мессенджеры.

«Эльвира Сурабалдиева давала показания о том, что ей приходила информация на WhatsАpp, но она сообщения не открывала и не знает их содержание. Другие депутаты также сообщили, что им тоже поступала информация с неизвестного номера, но и они так же не в курсе, о чем говорилось в сообщениях. До сих пор не установлено, кто отправил им файлы и какая информация там содержалась», — рассказала 24.kg адвокат Чинара Джакупбекова.

Отметим, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Позже был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.

12 апреля Курсана Асанова освободили из-под стражи под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200840/
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