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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Почему избиратели не ходят голосовать?

Незначительная часть электората принимает решение, формирует власть и влияет в целом на жизнь городов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель ОФ «Общее дело» Аида Суйундуева.

По ее словам, налицо проблема политического неучастия в выборах.

«Мы предполагали, что будет низкая явка на повторных выборах. Сказался не только летний период, пандемия, экономические проблемы, но и пассивность самих политических партий в агитационный период. Политорганизации не смогли убедить большую часть электората принять участие на повторных выборах в городские кенеши», — сказала Аида Суйундуева.

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В фонде также отметили, что большая часть электората полагает, что только кандидаты и партии со значительными финансовыми ресурсами могут получить депутатские мандаты. Сказалась и усталость населения от выборов: за последние десять месяцев проведены четыре избирательные кампании и два референдума.

«Практика формирования списков кандидатов политическими партиями остается непрозрачной и непонятной для избирателей, в связи с чем электорату сложно определиться с выбором. Повторные выборы в целом прошли мирно, с низкой явкой и в соответствии с законодательством. Но некоторые наблюдатели отметили нарушения процедур дня голосования, тайны голосования. В предвыборный период имели место случаи подкупа избирателей, как и на предыдущих выборах», — говорится в предварительном заявлении фонда по результатам независимого наблюдения.

Напомним, повторные выборы в городские кенеши прошли в Бишкеке, Оше и Токмаке накануне, 11 июля. Стал известен предварительный состав городских кенешей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200817/
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