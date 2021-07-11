Блогер Илья Варламов вновь приехал в Кыргызстан. Теперь он изучает город Ош

В Ош прибыл известный российский блогер Илья Варламов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он сразу обратил внимание на мусор на одной из центральных улиц и люк прикрытый плиткой цемента.

Журналист также посетовал на женщину, которая якобы представилась сотрудницей мэрии города и запрещала снимать фото и видео.

В пресс-службе мэрии Ошапояснили, что женщина, запечатленная в видеоролике, не является их сотрудницей.

Напомним, что российский журналист уже бывал в Кыргызстане. Он прибыл в Бишкек 2 сентября 2020 года. На следующий день он отправился изучать город. Журналист сразу же отметил не лучшее качество столичных дорог во время утренней пробежки. «Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город на бегу», — сказал он. Через некоторое время он выпустил репортаж из Бишкека.