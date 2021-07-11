В Швеции канатоходцы прошли два километра по тросу над пропастью

В Швеции установлен рекорд по хайлайнингу. Канатоходцы прошли 2 километра 130 метров по свободно натянутому тросу на высоте 600 метров. Об этом сообщает BBC.

Хайлайнинг — самый опасный вид хождения по канату, трос отклоняется от прямой не только вертикально под весом канатоходца, но и в стороны.