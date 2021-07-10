Уровень нагрузки на столичную скорую помощь остается высоким

Уровень нагрузки на столичный Центр экстренной медицины остается высоким. Об этом 24.kg сообщили в «103».

«Обращаемость держится на одном уровне, нас это обнадеживает в том плане, что может быть заболеваемость пойдет на снижение. В сутки поступает примерно около 600-650 обращений, совершается 500-550 выездов. Количество пациентов с коронавирусом — около 150-200 в день, из них около 100 госпитализируется», — проинформировали в ЦЭМ.

Кыргызстан переживает третью волну коронавируса и внебольничной пневмонии. В сутки фиксируется более 1 тысячи новых случаев, большая часть из них в Бишкеке.