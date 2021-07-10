В Кыргызстане разработали мобильное приложение по мониторингу пастбищ. Об этом сообщает проект «Сохранение биоразнообразия и сокращение бедности с привлечением местных сообществ к управлению орехоплодовыми лесами и пастбищами».

Фото проекта. В Кыргызстане разработали мобильное приложение по мониторингу пастбищ

По его данным, с помощью ресурса можно собрать детальные и актуальные сведения по продуктивности и составу растительного покрова пастбищных угодий. «Мониторинг пастбищ» на кыргызском, русском и английском языках уже можно установить на мобильное устройство.

Приложение ориентировано для использования в Кыргызстане, но в будущем может быть адаптировано и к условиям других стран Центральной Азии. В «Мониторинге пастбищ» легко ориентироваться, потому что в нем доступны фотографии растений, деревьев, общая характеристика видов почвы для точной оценки.

Данные можно увидеть в графиках, а результаты могут отображаться по регионам, районам, участкам, а также по сезонам и годам.

В настоящее время приложение апробируется на территории лесхозов Аксыйского и Базар-Коргонского районов. Для сотрудников лесных хозяйств Аксы, Аркыт и Авлетим Аксыйского района и представителей местных пастбищных комитетов провели обучение по использованию сервиса. Представителям лесных хозяйств Базар-Коргонского района передали планшеты.