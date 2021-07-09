МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МВД предлагает сделать три миграционных режима пребывания в России: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

Кроме того, в проекте федерального закона предлагается предоставить возможность иностранцам в период разрешенного срока пребывания сменить цели пребывания без выезда за пределы России. Также документ предусматривает введение реестра недобросовестных приглашающих лиц — физических и юридических.