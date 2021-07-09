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Общество

МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев

МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МВД предлагает сделать три миграционных режима пребывания в России: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

Кроме того, в проекте федерального закона предлагается предоставить возможность иностранцам в период разрешенного срока пребывания сменить цели пребывания без выезда за пределы России. Также документ предусматривает введение реестра недобросовестных приглашающих лиц — физических и юридических.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200483/
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