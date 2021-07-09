COVID-19. Глава ООН предложил принять Глобальный план вакцинации

Глава ООН Антониу Гутерриш предлагает принять Глобальный план вакцинации. Об этом сообщают «Новости ООН».

По его словам, в мире поставлен еще один печальный рекорд в рамках пандемии — от этого вируса погибли уже четыре миллиона человек. «Этот трагический итог превышает численность населения каждой третьей страны на планете», — сказал Антониу Гутерриш.

Глава ООН добавил, что благодаря вакцинам появился «луч надежды», но распространение вируса опережает их производство и распределение.

Эта пандемия еще явно далека от своего завершения: более половины ее жертв умерли в этом году. Если позволить вирусу распространяться подобно лесному пожару, в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш предупредил, что чем стремительнее распространение вируса, тем больше появляется штаммов, — штаммов еще более заразных, еще более смертоносных и способных свести на нет эффективность существующих вакцин.

Генеральный секретарь ООН считает, что для преодоления разрыва в иммунизации нужен Глобальный план вакцинации, в рамках которого необходимо удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение. Для его реализации Антониу Гутерриш призвал создать чрезвычайную целевую группу, в которую войдут все страны, обладающие возможностями по производству вакцин, а также Всемирная организация здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и международные финансовые учреждения.

«Справедливое распределение вакцин — это величайшее и безотлагательное нравственное испытание нашего времени. Это также практическая необходимость. Пока не будут привиты все, опасность грозит каждому из нас», — предупредил Генеральный секретарь ООН.