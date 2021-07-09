14:27
USD 84.80
EUR 100.27
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Глава ООН предложил принять Глобальный план вакцинации

Глава ООН Антониу Гутерриш предлагает принять Глобальный план вакцинации. Об этом сообщают «Новости ООН».

По его словам, в мире поставлен еще один печальный рекорд в рамках пандемии — от этого вируса погибли уже четыре миллиона человек. «Этот трагический итог превышает численность населения каждой третьей страны на планете», — сказал Антониу Гутерриш.

Глава ООН добавил, что благодаря вакцинам появился «луч надежды», но распространение вируса опережает их производство и распределение.

Эта пандемия еще явно далека от своего завершения: более половины ее жертв умерли в этом году. Если позволить вирусу распространяться подобно лесному пожару, в опасности окажутся еще многие миллионы людей.

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш предупредил, что чем стремительнее распространение вируса, тем больше появляется штаммов, — штаммов еще более заразных, еще более смертоносных и способных свести на нет эффективность существующих вакцин.

Генеральный секретарь ООН считает, что для преодоления разрыва в иммунизации нужен Глобальный план вакцинации, в рамках которого необходимо удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение. Для его реализации Антониу Гутерриш призвал создать чрезвычайную целевую группу, в которую войдут все страны, обладающие возможностями по производству вакцин, а также Всемирная организация здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и международные финансовые учреждения.

«Справедливое распределение вакцин — это величайшее и безотлагательное нравственное испытание нашего времени. Это также практическая необходимость. Пока не будут привиты все, опасность грозит каждому из нас», — предупредил Генеральный секретарь ООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200469/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Кто на прививку? Вакцинация от COVID-19 обходится в 10 раз дешевле лечения
1,2 миллиона доз вакцин от COVID-19. А если холодильник опять отключится?
Запись на вакцинацию от COVID-19 в режиме онлайн станет доступна и в регионах
Почти половина взрослого населения Земли привилась от коронавируса
В ближайшие дни в Кыргызстан доставят 1 миллион 250 тысяч доз вакцины Sinopharm
COVID-19. В Москве началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков
Почти в четыре раза увеличился объем пластика в мире во время пандемии
Непривитых медиков не пустят в красную зону? Проверяем
COVID-19. В Бишкеке осталось 7 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Третья волна COVID-19. Точных дат поставки вакцины Sinopharm опять нет
Популярные новости
Орхан Инанды доставлен в&nbsp;Турцию Орхан Инанды доставлен в Турцию
С&nbsp;10&nbsp;июля правила въезда кыргызстанцев в&nbsp;Россию изменятся С 10 июля правила въезда кыргызстанцев в Россию изменятся
Госрегистрацию автомобиля в&nbsp;Кыргызстане теперь можно временно прекратить Госрегистрацию автомобиля в Кыргызстане теперь можно временно прекратить
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;Дома правительства митингует 74-летний пенсионер В Бишкеке у Дома правительства митингует 74-летний пенсионер
Бизнес
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
Бренд Lay&rsquo;s запустил социальный проект в&nbsp;поддержку людей с&nbsp;нарушениями слуха Бренд Lay’s запустил социальный проект в поддержку людей с нарушениями слуха
MegaCom презентовал проект по&nbsp;маркировке табачной и&nbsp;алкогольной продукции в&nbsp;КР MegaCom презентовал проект по маркировке табачной и алкогольной продукции в КР
9 июля, пятница
14:22
COVID-19. Глава ООН предложил принять Глобальный план вакцинации COVID-19. Глава ООН предложил принять Глобальный план в...
14:00
Кто на прививку? Вакцинация от COVID-19 обходится в 10 раз дешевле лечения
13:54
Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
13:54
Всему виной катамаран. На пляже Чолпон-Аты мужчина напал на отдыхающих
13:35
500 килограммов конопли уничтожили в Чуйском районе милиционеры