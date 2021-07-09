Куча нарушений. Сотрудники аппарата омбудсмена проверили ИВС в Нарынской области

Сотрудники аппарата омбудсмена провели мониторинг ИВС Нарынской области. Об этом сообщает ведомство.



По его данным, мониторинговая группа института акыйкатчи, в состав которой вошли сотрудники уполномоченного по правам человека по Нарынской области, общественные помощники омбудсмена и эксперты ОФ «Голос свободы», провела плановое превентивное посещение ИВС ОВД Нарынской области.

Врач-эпидемиолог проверил инфекционную безопасность в изоляторах, а также проконтролировал процедуру санитарной обработки камер ИВС.

Проведение мониторинга позволило выявить ряд нарушений.

В частности, не используется медицинская форма, утвержденная приказом Минздрава по медицинскому осмотру задержанного при водворении в ИВС ОВД во всех изоляторах Нарынской области. Кроме того, отсутствуют отдельные журналы фиксации вызова для задержанных скорой медицинской помощи. В некоторых ИВС (ОВД Кочкорского района и ГУВД Нарына) не полностью укомплектована медицинская аптечка, а в ИВС ОВД Ат-Башинского района ее и вовсе не было.

По результатам мониторинга эксперты дали соответствующие рекомендации по строгому контролю срока годности медицинских препаратов.

Во всех изоляторах Нарынской области не утилизируются медицинские отходы, в частности, просроченные медикаменты, использованные средства индивидуальной защиты.

По информации представителей администраций ИВС, задержанные граждане содержатся в ИВС более 14 дней, так как, согласно инструкциям для следственных изоляторов ГСИН, СИЗО принимает задержанных только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию и рентгеновского снимка легких. Более того, в ИВС ОВД Ат-Башинского района зафиксирован случай длительного содержания 26-летнего подследственного, что является нарушением прав человека.