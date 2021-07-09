ВОЗ включила российский штамм COVID-19 в список отслеживания

ВОЗ включила штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, в список для мониторинга. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его данным, в список для мониторинга включают штаммы COVID-19, когда их мутации, предположительно, могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес (VOI — Variants of Interest), недостаточно.

Вариант коронавируса AT.1 внесли в список 9 июня, следует из новых данных на сайте ВОЗ. Впервые он зафиксирован в России в январе 2021 года.

Пока вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита — такую маркировку получают лишь штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес (VOI) и вызывающих опасения (VOC — Variants of Concern).