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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ включила российский штамм COVID-19 в список отслеживания

ВОЗ включила штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, в список для мониторинга. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его данным, в список для мониторинга включают штаммы COVID-19, когда их мутации, предположительно, могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, но информации для их включения в список штаммов, представляющих интерес (VOI — Variants of Interest), недостаточно. 

Вариант коронавируса AT.1 внесли в список 9 июня, следует из новых данных на сайте ВОЗ. Впервые он зафиксирован в России в январе 2021 года.

Пока вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита — такую маркировку получают лишь штаммы, внесенные ВОЗ в списки представляющих интерес (VOI) и вызывающих опасения (VOC — Variants of Concern).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200402/
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