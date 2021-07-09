Исследователи из Йельского университета (США) и Шанхайского института органической химии при Китайской академии наук выявили причину, по которой мужчины тяжелее переносят коронавирус. Об этом сообщает журнал Science Signaling.

Оказалось, все из-за особенностей метаболизма. Китайские и американские ученые решили изучить метаболиты, которые начинают действовать в случае заражения коронавирусом. Они взяли образцы крови у 22 женщин и 17 мужчин, которые заразились инфекцией и были госпитализированы в клинику при Йельском университете.

Им удалось выделить 75 метаболитов, которые влияют на течение болезни, из них 17 были связаны с коронавирусом.

«Только у пациентов мужского пола содержание кинуреновой кислоты (КА) было положительно связано с возрастом, воспалительными цитокинами и хемокинами, а также клиническими реакциями», — заключили исследователи. Эта же кислота содержалась в повышенном состоянии у тех, кто страдал от депрессии.

По статистике, мужчины в полтора раза чаще попадают в больницу и почти в два раза чаще умирают. Все дело, как считают ученые, в триптофане кинуреновой кислоты.

При этом у женщин такого эффекта не наблюдалось. Поэтому ученые пришли к выводу, что эта особенность характерна только для мужчин. Возможно, по этой причине сильный пол в 1,68 раза чаще оказывается с вирусом в больнице и почти в два раза чаще — в отделении реанимации. Врачи зафиксировали именно у пациентов мужского пола повышенный уровень цитокинов даже при умеренном течении инфекции.