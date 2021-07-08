Выборы-2021. Восемь партий обязались развивать экологию Бишкека

Только 8 из 18 партий, идущих на выборы в Бишкекский городской кенеш, подписали Экологическую хартию о развитии столицы в интересах ее жителей. Об этом активисты движения Peshсom сообщили в соцсетях.

По их данным, хартия подписана в рамках исполнения «Плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском и Аламединском районах Чуйской области на 2021- 2023 годы», принятого правительством.

Хартия подписана на встрече кандидатов с городскими активистами из Peshcom, «МувГрин», инициативы «Арча» и #МэрБишкекаПотуши.

В рамках договора политические партии взяли обязательства развивать экологическую безопасность Бишкека, зеленые территории и городскую мобильность с приоритетом на пешеходов.

Партии, подписавшие экологическую хартию:

1. Социально-политическая партия «Сила в единстве».

2. Партия зеленых Кыргызстана.

3. Демократическая партия «Туран».

4. «Социал-демократы».

5. «Реформа».

6. «Келечек-Будущее».

7. «Ынтымак».

8. «Биздин эл».

Отмечается, что партия «Эмгек» категорически отказалась от сотрудничества.