Выборы-2021. Восемь партий обязались развивать экологию Бишкека

Только 8 из 18 партий, идущих на выборы в Бишкекский городской кенеш, подписали Экологическую хартию о развитии столицы в интересах ее жителей. Об этом активисты движения Peshсom сообщили в соцсетях.
По их данным, хартия подписана в рамках исполнения «Плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском и Аламединском районах Чуйской области на 2021- 2023 годы», принятого правительством.
Хартия подписана на встрече кандидатов с городскими активистами из Peshcom, «МувГрин», инициативы «Арча» и #МэрБишкекаПотуши.
В рамках договора политические партии взяли обязательства развивать экологическую безопасность Бишкека, зеленые территории и городскую мобильность с приоритетом на пешеходов.
Партии, подписавшие экологическую хартию:
1. Социально-политическая партия «Сила в единстве».
2. Партия зеленых Кыргызстана.
3. Демократическая партия «Туран».
4. «Социал-демократы».
5. «Реформа».
6. «Келечек-Будущее».
7. «Ынтымак».
8. «Биздин эл».
Отмечается, что партия «Эмгек» категорически отказалась от сотрудничества.