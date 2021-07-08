В Пакистане презентовали книги Чингиза Айтматова

В Исламабаде (Пакистан) презентовали книги писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в презентацию вошли повести «Джамиля», «Прощай, Гульсары» и «Пегий пес, бегущий краем моря», переведенные и опубликованные на язык урду Академией литературы Пакистана по инициативе посольства КР.

Фото МИД. В Исламабаде презентовали книги писателя Чингиза Айтматова

В мероприятии приняли участие писатели, ученые, представители дипломатического корпуса и СМИ.

Посол Кыргызстана Эрик Бейшембиев в своем выступлении отметил, что презентация книги Чингиза Айтматова состоялась в год 30-летия независимости Кыргызстана, и рассказал об основных этапах развития страны, информировал о жизненном пути и богатом литературном наследии Чингиза Айтматова, произведения которого переведены на 176 языков.

Также состоялся показ документального фильма о великом кыргызском писателе, организована фотовыставка и выпущены туристические буклеты.