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Общество

В Пакистане презентовали книги Чингиза Айтматова

В Исламабаде (Пакистан) презентовали книги писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в презентацию вошли повести «Джамиля», «Прощай, Гульсары» и «Пегий пес, бегущий краем моря», переведенные и опубликованные на язык урду Академией литературы Пакистана по инициативе посольства КР.

МИД
Фото МИД. В Исламабаде презентовали книги писателя Чингиза Айтматова

В мероприятии приняли участие писатели, ученые, представители дипломатического корпуса и СМИ.

Посол Кыргызстана Эрик Бейшембиев в своем выступлении отметил, что презентация книги Чингиза Айтматова состоялась в год 30-летия независимости Кыргызстана, и рассказал об основных этапах развития страны, информировал о жизненном пути и богатом литературном наследии Чингиза Айтматова, произведения которого переведены на 176 языков.

Также состоялся показ документального фильма о великом кыргызском писателе, организована фотовыставка и выпущены туристические буклеты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200265/
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