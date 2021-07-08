В Бишкеке 8 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +41 градус. День уменьшился до 15 часов 11 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — отрезки улиц Суванбердиева, Бектенова, Юнусалиева, переулки Бийский, Нежинский, 12-й микрорайон, 65/2, 62, 63, 64, 65, 69;

9.00-17.00 — улица Саманчина, 5;

9.30-18.30 — отрезки улиц Усенбаева, Ибраимова;

9.30-19.00 — село Орто-Сай (улицы Предгорная, Иманалиева, Балык Кумара, Южная, Лесхоз, 15);

9.00-17.00 — проспект Айтматова, 303, 325, отрезки улиц Гастелло, Панфилова, Горького, переулок Ашхабадский;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ача-Бешик, Южная магистраль).

28 июня — 9 июля — район, ограниченный улицами Садырбаева, Толстого, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева и рекой Ала-Арчой. Подробнее

У кого намечается той

Увазарбек Адылбеков

Родился 8 июля 1968 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Кыргызстан».

Миргуль Молдоисаева

Родилась 8 июля 1979 года в Иссык-Кульской области. Постоянный представитель КР при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Памятные даты

Открыт музей-мемориал «Ата-Бейит»

Фото 24.kg

Открыт в 2000 году по инициативе президента Аскара Акаева в поселке Чон-Таш.

Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД Киргизии. Это единственное в республике место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.

В состав мемориального комплекса входят скульптурная композиция и музей, печь по обжигу кирпича — та самая, где расстреляли людей и первоначально захоронили их тела, а также памятник-мемориал.

В СССР появилось почетное звание «Мать-героиня»

Фото из интернета. Орден «Мать-героиня»

«Мать-героиня» — высшее звание, присваиваемое многодетным матерям. Звание и орден учреждены указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года.

Согласно положению о звании, оно присваивается с одновременным награждением орденом матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.

В этот день учреждены орден «Материнская слава» и «Медаль материнства».

Люди, которые меняли мир

Умер музыкант Карамолдо Орозов

Фото open.kg. Карамолдо Орозов

17 ноября 1883 года в Пржевальском уезде (ныне Иссык-Кульская область) родился музыкант и певец, комузист, акын Карамолдо Орозов.

Выступал под псевдонимом Токтомамбет. В 1928-м его заметил поэт Касым Тыныстанов, и по просьбе последнего фольклорист Александр Затаевич записал у Орозова около 250 мелодий для комуза. В 1932-1936 годах работал актером Кыргызского театра во Фрунзе. В 1935-м получил звание народного артиста Киргизской ССР.

С 1936 года стал солистом оркестра народных инструментов Кыргызской филармонии.

Умер 8 июля 1960-го во Фрунзе.

25 февраля 1961 года его именем назван Государственный оркестр народных инструментов.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», Галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

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