Цифра дня. 25 миллиардов сомов выделено на пенсии в Кыргызстане за полгода

Финансирование пенсий и пособий за январь-июнь 2021 года составило 24 миллиарда 932,6 миллиона сомов. Об этом сообщает Соцфонд.

Уточняется, что в Бишкеке выделено 4 миллиарда 76 миллионов сомов, в Чуйской области — 3 миллиарда 835 миллионов сомов. Ош получил на выплаты 894,9 миллиона сомов, Баткенская область — 1 миллиард 993 миллиона, Нарынская — 1 миллиард 989 миллионов, Иссык-Кульская — 2 миллиарда 274 миллиона, Таласская — 1 миллиард 31 миллион, Ошская — 4 миллиарда 563 миллиона и Джалал-Абадская — 4 миллиарда 272,5 миллиона сомов.

Финансирование пенсий и пособий за июнь 2021 года составило 4 миллиарда 178 миллионов сомов.