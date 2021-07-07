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Общество

Суд обязал работодателя выплатить компенсацию пострадавшему на производстве

Таш-Кумырский городской суд принял решение о частичном удовлетворении иска о возмещении морального и материального вреда в пользу 56-летнего жителя города Кара-Куля Магара Алиева, получившего производственную травму. Суд обязал взыскать свыше 1 миллиона 300 тысяч сомов с ОАО «Кыргыз кесип суу курулуш». Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

По решению суда, полмиллиона сомов работодатель выплатит в виде единовременного пособия за нетрудоспособность, свыше 800 тысяч сомов за материальный вред и 10 тысяч сомов за причиненный моральный вред.

Уточняется, что Магар работал машинистом-бурильщиком в ОАО «Кыргыз кесип суу курулуш» в городе Кара-Куле. В августе 2017 года мужчина получил производственную травму при бурении скважины — струя воды с песком ударила в лицо и пробила роговицу.

Позже Магару провели операции в Бишкеке. Оттуда его направили в Институт микрохирургии глаза имени Гельмгольца в Москве, где сделали восемь операций, в том числе две по пересадке роговицы. После мужчина лечился в национальном госпитале Кыргызстана, ездил на лечение в Казахстан. Мужчина потерял зрение и стал инвалидом I группы.

Алиевы неоднократно обращались за финансовой помощью к руководству ОАО «Кыргыз кесип суу курулуш».

Супруги просили администрацию ОАО «Кыргызгидроспецстрой» признать производственную травму и выплатить материальную компенсацию. К тому же Государственная инспекция по экологической и технической безопасности изучила все обстоятельства и признала факт производственной травмы.

Суды всех инстанций, в том числе и Верховный суд, вынесли решение в пользу Алиевых и признали, что Магар Алиев 26 августа 2017 года, действительно, получил производственную травму.

Но работодатель не признавал факта, не переставая судиться с Алиевыми.

По словам супруги пострадавшего Марины, сумма ущерба составила 1 миллион 220 тысяч сомов. Сюда входят лечение, утраченный заработок, единовременное пособие и все дополнительные расходы. А с учетом пени, набежавшей из-за несвоевременной выплаты компенсации работодателем, сумма перевалила за 3 миллиона сомов.

Именно трехмиллионный иск и был подан в Таш-Кумырский городской суд, который был частично удовлетворен.

По словам адвоката Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Равшана Абдуллаева, Алиевы на протяжении трех лет судятся. Но ни в Токтогуле, ни в Кара-Куле не спешили с вынесением судебного решения.

Точку поставил суд города Таш-Кумыра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200066/
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