Защита экологии: как на Кумторе отходы получают вторую жизнь

На руднике «Кумтор» внедрили принцип безотходного производства, перерабатывая отходы или утилизируя их с применением современных технологий.

Как уточнили в ЗАО «Кумтор Голд Компани», пищевые отходы перерабатываются в удобрения, пластиковые и резиновые изделия на специализированных перерабатывающих предприятиях. Старые автомобильные шины направляются на переработку или восстановление на завод по переработке шин в Токмаке, где автопокрышкам дают вторую жизнь.

Для утилизации отходов, не подлежащих переработке, с начала года на руднике начал работу современный мусоросжигательный комплекс-инсинератор марки BRENER, соответствующий международным стандартам и не выделяющий вредных веществ. Он может безопасно утилизировать до трех тонн отходов в сутки.

Кроме этого, на руднике активно применяется повторное использование воды. После очистки на современных очистных сооружениях ее снова используют в производственном цикле. В компании отмечают, что такой подход снижает воздействие на окружающую среду.

Также в компании добавили, что отходы, которые невозможно переработать или утилизировать, временно размещаются в специально оборудованной, экологически защищенной зоне с надежной системой гидроизоляции.

Инженер отдела охраны окружающей среды рудника Арген Элебесов отметил, что зона полностью огорожена и находится под постоянным контролем, а все работы с отходами выполняются специально обученным персоналом. В будущем эту территорию планируют привести в экологически безопасное состояние с последующим восстановлением природного ландшафта.

Таким образом, предпринимаемые на руднике Кумтор меры доказывают, что мусор может быть ценным ресурсом и при правильном подходе отходы не загрязняют природу.