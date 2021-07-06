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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ заявила о стабилизации на очень высоком уровне ситуации с COVID-19 в мире

За последние две недели ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире стабилизировалась. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, сообщает РБК.

«Если посмотреть на график [заболеваемости] за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне», — сказал он.

По его словам, в настоящее время ситуация с распространением коронавируса в мире «лучше, чем два-три месяца назад». Вместе с тем Майкл Райан отметил, что в некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, но при этом в других государствах картина противоположная. По мнению эпидемиолога, это происходит в силу различных факторов, среди которых появление более заразных штаммов коронавируса, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение количества контактов между людьми.

По словам главы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии ван Керкхове, ситуация с коронавирусом в мире неоднозначная. Снижение числа новых случаев инфицирования (на 13 процентов) зафиксировано в Северной и Южной Америке, а на других континентах — увеличение. В частности, в Европе, почти на 28 процентов за неделю. «По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199990/
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