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Общество

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области три дня не будет газа

Три дня не будет газа в некоторых районах Бишкека и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, с 6 по 9 июля по улице Проскурякова будут произведены работы по устранению утечки газа в подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1971 году.

В целях обеспечения безопасности работы будут проводиться с отключением газопровода среднего давления. Район отключения подачи природного газа ограничен улицами Чугуевой, Чернышевского, БЧК и рекой Аламедин. Также газа не будет в селе Аламедин.

Компания «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199915/
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