Кыргызстан путают с Казахстаном. Танцор Тилан о выступлениях за рубежом

Наш соотечественник Темирлан Садырбаев — первый из кыргызстанцев выступал в шоу «Танцы» на ТНТ и украинском «Танцуют все», а также участвовал в проекте Americas Got Talent. Он выступает под сценическим псевдонимом Тилан. Основное направление — popping.

Фото из личного архива. Темирлан Садырбаев

Сейчас у молодого человека своя продакшен-студия и танцевальная школа. В интервью 24.kg Тилан рассказал, как прошел путь от любителя до профессионала и почему в Кыргызстане не ценится танцевальная культура.

— Почему вы решили заниматься танцами и какое направление выбрали?

— Серьезно начал заниматься танцами, когда увидел программу «Короли танцпола» на телеканале MTV в начале 2000-х. В одном из выпусков выступала команда Jabbawockeez (мужской танцевальный коллектив из штата Калифорния). Они танцуют преимущественно в стиле хип-хоп. Очень понравилась группа. Стал повторять за ними и решил, что хочу научиться танцевать. Мне также нравилось, как выступает Джастин Тимберлейк.

Моим первым направлением стала хореография, затем popping. Профессионально танцую в этом стиле с 2012 года. Но сегодня стал вновь уделять больше времени хореографии, ставить постановки для учеников и преподавателей в студии.

Фото из личного архива. Темирлан Садырбаев

— С какими трудностями танцоры сталкиваются в Кыргызстане?

— В первую очередь нас не ценят. Когда ты говоришь родителям и родственникам, что хочешь стать профессиональным танцором, сталкиваешься с непониманием. Особенно, если тебе уже 20 лет, многие начинают отговаривать от этой идеи. Десять лет назад это вообще было не престижно. Потому что танцы на государственном уровне никак не поддерживаются.

Даже когда мы с командой летали в США, вернувшись, здесь никто не хотел поддерживать нас, чтобы развивались дальше.

— В каких странах вы выступали и представляли нашу республику? Фестивали, батлы, конкурсы?

— Я очень много ездил на выступления и фестивали в разные города Казахстана. Представлял нашу страну в России — в первом сезоне проекта «Танцы на ТНТ». Был участником седьмого сезона «Танцуют все» в Украине, выступали еще и в Индонезии. Ну и многие помнят наше выступление на проекте Americas Got Talent в США в 2019 году.

— Очень мало. В большинстве случаев даже не знают о существовании нашей страны либо путают с Казахстаном. Был случай, когда в Индонезии кореец доказывал мне, что Кыргызстан с корейского переводится, как Казахстан. Мне пришлось долго с ним спорить и объяснять, что это абсолютно разные государства.

Когда многие слышат окончание в названии нашей страны — «стан», то думают, что у нас идет война. Темирлан Садырбаев

— Как вас принимали в штатах?

— Когда в первый раз подавали документы для визы, нам отказали. Сотрудники посольства США в Кыргызстане не поверили, что представители всемирно известного шоу Americas Got Talent пригласили на проект команду из Кыргызстана. У диппредставителей были надменные лица. Визу получили только со второго раза.

Самое смешное, что в Америке никто не понимал, какой мы национальности. Они видят азиатов, похожих на китайцев, говорящих на русском языке, и теряются. Вдобавок, я еще и рыжий. У них просто взрывался мозг.

Фото из личного архива. Темирлан Садырбаев

— Чем вы стали заниматься после возвращения из Штатов?

— После выступления в США мы вернулись и немного не понимали, куда идти дальше, чем заниматься.

Открыл также танцевальную студию Vibe. Ее цель — помогать танцорам развиваться не только в профессиональном плане, но и в целом как личности.

Решил осваивать видео, открыл продакшен, работаем с компаниями, делая для них контент.

— Какие у вас планы на будущее?

— Планируем перевести студию в другой формат, создать большой образовательный центр. Там будем обучать не только танцам, но и видеосъемке, SMM — творчеству без границ. Хочу, чтобы молодежь умела раскрываться. Уже сегодня начинаю путь ментора. Хочу передать свой опыт и знания молодым и начинающим танцорам, чтобы они не повторяли моих ошибок.

Мечтаю также снять свой фильм. Темирлан Садырбаев

— Есть ли спрос и популярен ли popping в Бишкеке?

— Не особо. Сегодня всех захватил TikTok, творчество кипит там. Продвигают современную хореографию, хип-хоп, какие-то непонятные движения. Но есть и действительно нужный и полезный контент.

Фото из личного архива. Темирлан Садырбаев

Думаю, popping не в спросе, потому что на его изучение и разные техники уходит много времени. Поэтому в нашей студии собрались совершенно разные ребята, с которыми пытаемся освоить разные танцевальные направления. Сегодня хореография востребована среди женской половины. 90 процентов моих учеников — девушки, которые любят танцы. Наблюдается тенденция, когда все больше парней уходят в киберспорт, поэтому их в индустрии становится меньше.