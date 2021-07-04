Аномальная жара. Мэрия Бишкека призывает горожан поливать зеленые насаждения

Мэрия Бишкека запускает «зеленую» акцию с хештегом #Greenchallenge, сообщает пресс-служба.

«Как известно, ничто так не сплачивает людей, как совместный труд. В ближайшее время в Бишкеке будут аномально жаркие дни. Необходимо принять во внимание, что Центральноазиатский регион, в том числе и наша страна, остро испытывают дефицит поливной воды. В связи с этим просим не оставаться в стороне, постараться по возможности полить хоть одно дерево, растение, куст, растущие возле вашего дома», — призывают горожан чиновники.

Отмечается, что акимиаты всех четырех столичных районов, службы мэрии бросили все силы на полив городской зелени.

И. о. мэра провел переговоры с директором государственного агентства водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов об увеличении объемов воды, необходимых для полива. Со следующей недели она начнет поступать из Чуйской области, как это было до водного дефицита.

Бишкекчанам напоминают, что полив зеленых насаждений на объектах озеленения необходимо осуществлять в утреннее время не позднее 8.00-9.00 или в вечернее — после 18.00-19.00.

Ранее Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение. По его данным, с 4 по 8 июля в Кыргызстане ожидается аномально жаркая погода.