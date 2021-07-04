19:27
USD 84.78
EUR 100.27
RUB 1.15
Общество

Аномальная жара. Мэрия Бишкека призывает горожан поливать зеленые насаждения

Мэрия Бишкека запускает «зеленую» акцию с хештегом #Greenchallenge, сообщает пресс-служба.

«Как известно, ничто так не сплачивает людей, как совместный труд. В ближайшее время в Бишкеке будут аномально жаркие дни. Необходимо принять во внимание, что Центральноазиатский регион, в том числе и наша страна, остро испытывают дефицит поливной воды. В связи с этим просим не оставаться в стороне, постараться по возможности полить хоть одно дерево, растение, куст, растущие возле вашего дома», — призывают горожан чиновники.

Отмечается, что акимиаты всех четырех столичных районов, службы мэрии бросили все силы на полив городской зелени.

И. о. мэра провел переговоры с директором государственного агентства водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов об увеличении объемов воды, необходимых для полива. Со следующей недели она начнет поступать из Чуйской области, как это было до водного дефицита.

Бишкекчанам напоминают, что полив зеленых насаждений на объектах озеленения необходимо осуществлять в утреннее время не позднее 8.00-9.00 или в вечернее — после 18.00-19.00.

Ранее Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение. По его данным, с 4 по 8 июля в Кыргызстане ожидается аномально жаркая погода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199820/
просмотров: 522
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Каинды задолжала за электричество больше 2 миллионов сомов
Бишкек засыхает. В парке имени Тулебердиева погибают деревья
В Бишкеке пробурят скважину для полива двух парков
В Чуйской области сотрудники милиции взяли под охрану проблемные водоразделы
Водный вопрос. В одном селе Чуйской области засуха, в другом — потоп
В Чуйской области введен лимит на поливную воду. На ночь ее будут перекрывать
Нехватка поливной воды. Улицу Раззакова в Бишкеке затопило
В Бишкеке люди готовы перекрыть правительственную трассу, чтобы им дали воду
Трава и молодые деревья в Бишкеке засыхают
Нехватка поливной воды. Дендрарий-заповедник Ботсада в Бишкеке закрыт
Популярные новости
Аномальную жару в&nbsp;Кыргызстане обещают синоптики Аномальную жару в Кыргызстане обещают синоптики
По&nbsp;секрету всему свету. Канал Россия 1&nbsp;показал программу о&nbsp;Кыргызстане По секрету всему свету. Канал Россия 1 показал программу о Кыргызстане
Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР
Третья волна COVID-19. Кыргызстан на&nbsp;пути к&nbsp;худшему варианту развития ситуации Третья волна COVID-19. Кыргызстан на пути к худшему варианту развития ситуации
Бизнес
Первый Центральноазиатский экономический и&nbsp;торговый форум состоялся 25&nbsp;июня Первый Центральноазиатский экономический и торговый форум состоялся 25 июня
Подключай &laquo;Бирге для интернета + IVI&raquo; от&nbsp;Beeline за&nbsp;390 сомов и&nbsp;получай бонусы! Подключай «Бирге для интернета + IVI» от Beeline за 390 сомов и получай бонусы!
&laquo;О!Касса&raquo;&nbsp;&mdash; подключите онлайн-ККМ сейчас и&nbsp;пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО! «О!Касса» — подключите онлайн-ККМ сейчас и пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО!
Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4&nbsp;финала, когда и&nbsp;где смотреть? Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?
4 июля, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
18:43
Аномальная жара. Мэрия Бишкека призывает горожан поливать зеленые насаждения
18:30
5 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчанам надоело бескультурье некоторых водителей
15:15
Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с Днем независимости США