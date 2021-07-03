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Общество

Принципиальный кыргызстанец стал причиной затора в Санкт-Петербурге

Принципиальный кыргызстанец стал причиной затора на дороге в центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило российское издание «Мегаполис».

По его данным, инцидент произошел на Военной улице. Перед выездом с подземной автостоянки кыргызстанец на «Фольксвагене» встретился нос к носу «Тойотой Прадо». Водители остановились друг напротив друга. «Иностранец принципиально следовал Правилам дорожного движения, поэтому стал причиной затора», — говорится в сообщении.

Мигрант двигался по своей полосе, а хозяин внедорожника решил, что его обязаны пропускать. В итоге за «Тойотой» выстроилась вереница машин, которые не могли проехать. Водитель «Фольксвагена» пошел на принцип и не стал уступать нарушителю. Сдался он, когда его вежливо попросила женщина, которая опаздывала. После кыргызстанец сдал назад и пропустил всех.

В соцсети появилось видео конфликта, снятое, вероятно, мужчиной на «Тойоте». Пользователи отметили, что приезжий из Средней Азии был прав, а автору ролика необходимо учить ПДД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199796/
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