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Общество

В Минобразования напомнили, как поступить в колледж онлайн

В этом учебном году прием и оформление документов абитуриентов на дневное/заочное отделение проводится онлайн через автоматизированную информационную систему https/2020.edu.gov.kg/spuz/. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, отбор и зачисление абитуриентов в спузы (средние профессиональные учебные заведения) проводится в три тура.

В каждом туре абитуриент имеет право подать одну заявку для участия в конкурсе на бюджетное место и одну заявку для участия в конкурсе на контрактное обучение.

Для зачисления абитуриентов как на бюджетную, так и контрактную формы обучения конкурс проводится по сумме средней оценки аттестата о среднем образовании (11-й класс) или свидетельства об основном общем образовании (9-й класс) и оценки по одному профилирующему предмету для конкретной специальности, а также в случае проведения результатов онлайн-тестирования.

«В случаях, если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковой средней оценкой аттестата или свидетельства, приемная комиссия спуза имеет право провести для них дополнительные вступительные испытания в режиме онлайн с применением дистанционных образовательных технологий», — отметили в ведомстве.

Конкурс по медицинским специальностям проводится по сумме баллов, полученных абитуриентом при сдаче вступительных испытаний, проводимых учебным заведением самостоятельно, и средних оценок документа об образовании и оценки профилирующего предмета.

Специальности в области культуры и искусства, физической культуры и спорта организуют проведение вступительных (творческих) испытаний в традиционном режиме с обязательным соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199763/
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