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Общество
Сюжет: COVID-19

Бишкекчане вызывают мобильные бригады, чтобы бесплатно сдать ПЦР

Есть случаи, когда горожане вызывают мобильную бригаду, чтобы бесплатно сдать ПЦР. Об этом 24.kg сообщила начальник городского управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова.

«Такое было и в прошлом году. Люди начали придумывать симптомы, чтобы к ним приехали и взяли анализ», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова напомнила, что сотрудники мобильной бригады проводят осмотр, дают рекомендации и решают на месте — если есть подозрение на COVID-19, то берут ПЦР. «Лечением они не занимаются», — подчеркнула она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199760/
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