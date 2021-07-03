В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 13 тысяч 557 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 10 тысяч 318 пациентов, в больницах — 3 тысячи 864. В том числе 174 человека — в крайне тяжелом состоянии, 1 тысяча 97 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 514 человек (или 65 процентов) — оценивают как средней тяжести, 79 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 665 пациентов, из них в Бишкеке — 293, Оше — 80, Чуйской области — 96, Ошской — 70, Таласской — 10, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 27, Джалал-Абадской — 71, Баткенской — 9.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 111 тысяч 934 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.