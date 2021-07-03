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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 38 медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 38 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 14 случаев, Оше — 4, Чуйской, Баткенской и Иссык-Кульской областях — по пять, Ошской — три, Таласской и Нарынской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны шесть медработников, из домашней изоляции — 13.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 543, из которых выздоровели 4 тысячи 943 медработника.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199757/
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