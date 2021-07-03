В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще восемь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировали четыре летальных случая, в Чуйской области — два, Оше и Джалал-Абадской области — по одному.

С марта 2020 года в республике от коронавируса, по официальным данным, скончались 2 тысячи 27 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.