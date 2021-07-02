Центр Бишкека остался без света. Причина отключения неизвестна

Сегодня около 10.00 в центре столицы прервалось энергоснабжение. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, в разных частях столицы света не было от 20 минут и более. Подавать электроэнергию начали в 10.40. Но некоторые районы по-прежнему без света. При этом никаких плановых ремонтных работ в этой части Бишкека не проводится.

Известно, что свет отключили в районе Аламединского рынка, ЦУМа, частично в «Востоке-5».

Энергетики также не объясняют причину отключений. В «Национальной электрической сети» Кыргызстана 24.kg сообщили, что на высоковольтных сетях перерывов в энергоснабжении не было. А в ОАО «Электрические станции» пообещали позже предоставить информацию.