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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ предупреждает о новой волне вируса в Европе

Продолжавшийся 10 недель период снижения заболеваемости COVID-19 в 53 странах Европейского региона ВОЗ подошел к концу — на прошлой неделе число заболевших выросло на 10 процентов. Об этом заявил директор ВОЗ Ханс Клюге, сообщают «Новости ООН».

По его словам, рост заболеваемости связан с более интенсивными социальными контактами, путешествиями, массовыми мероприятиями и ослаблением ограничений. Все это происходит на фоне стремительно развивающейся ситуации: появился новый вызывающий обеспокоенность вариант «Дельта».

Вариант «Дельта», отметил Ханс Клюге, широко распространяется, вытесняя вариант «Альфа», и уже приводит к росту случаев госпитализации и летальных исходов. «К августу вариант «Дельта» будет доминировать в Европейском регионе ВОЗ, но к августу еще не будет достигнут полный охват населения вакцинацией — 63 процента жителей до сих пор не получили первой дозы вакцины. При этом к августу в регионе отменят большую часть ограничений — люди начнут активно путешествовать и посещать массовые мероприятия», — отметил он.

Уже сейчас созданы три необходимых условия для возникновения новой волны инфицирования еще до наступления осени: новые варианты вируса, недостаточный охват вакцинацией и активные социальные контакты.

«Новая волна заболеваемости в Европейском регионе ВОЗ неизбежна, если мы не будем дисциплинированными — особенно сейчас, когда большая часть правил уже отменена — и если мы все без колебаний не сделаем прививку, когда подойдет наша очередь», — добавил он.

Ханс Клюге напомнил, что вакцины эффективны против варианта «Дельта», однако для этого нужны две дозы. Задержки в вакцинации уносят жизни людей и приводят к экономическому ущербу, и чем медленнее будет идти процесс вакцинации, тем больше вариантов вируса будет появляться. При этом охват вакцинацией в регионе составляет только 24 процента.

Отметим, что Кыргызстан относится к Европейскому региону ВОЗ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199634/
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