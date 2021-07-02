Кыргызстанцы выиграли бронзу на международной олимпиаде по информатике

Кыргызстанцы выиграли четыре бронзовые медали на международной школьной олимпиаде по информатике, которая проходила в Сингапуре. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Фото скриншот. Обладатели бронзовых наград - кыргызстанцы

В этом году соревнования проходили в дистанционном формате, и благодаря этому в олимпиаде смогли принять участие более 300 школьников из 88 стан мира. По словам организаторов, это рекорд.

Третьи места заняли четверо кыргызстанцев — Артур Айдаров, Данияр Бейшекеев, Ислам Давлетов и Тенгиз Беккоенов.

Отмечается, что по правилам в команде должно быть не больше четырех участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований. Состязание проводится в два тура. На один тур отводится пять часов. За это время нужно решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.