12:11
USD 84.78
EUR 100.43
RUB 1.16
Общество

Кыргызстанцы выиграли бронзу на международной олимпиаде по информатике

Кыргызстанцы выиграли четыре бронзовые медали на международной школьной олимпиаде по информатике, которая проходила в Сингапуре. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

скриншот
Фото скриншот. Обладатели бронзовых наград - кыргызстанцы

В этом году соревнования проходили в дистанционном формате, и благодаря этому в олимпиаде смогли принять участие более 300 школьников из 88 стан мира. По словам организаторов, это рекорд.

Третьи места заняли четверо кыргызстанцев — Артур Айдаров, Данияр Бейшекеев, Ислам Давлетов и Тенгиз Беккоенов.

Отмечается, что по правилам в команде должно быть не больше четырех участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований. Состязание проводится в два тура. На один тур отводится пять часов. За это время нужно решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199620/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы Александр Волкодав и Азат Раимбердиев прошли в телепроект «Голос»
Конфликт со стрельбой устроили кыргызстанцы в Москве. Полиция ведет проверку
Стала ощущать дискомфорт в Бишкеке. Как кыргызстанка нашла себя в Берлине
Взрыв на заправке в Новосибирске. Пострадали три кыргызстанца
В Америке пропали трое кыргызстанцев. Их ищут с прошлого года
Кыргызстанка в Санкт-Петербурге оставила троих детей без присмотра. Ее задержали
Сбор денег. Завоевавшему путевку на Паралимпиаду-2021 спортсмену нужна помощь
Ситуация на границе. Кыргызстанцы за рубежом провели митинги в поддержку Баткена
Увеличить финансирование для подготовки к Олимпиаде в Токио просит депутат
Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр запустили в Токио
Популярные новости
Супруга экс-президента АУЦА напала на&nbsp;журналиста 24.kg и&nbsp;хотела отобрать телефон Супруга экс-президента АУЦА напала на журналиста 24.kg и хотела отобрать телефон
В&nbsp;Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и&nbsp;получил тюремный срок В Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и получил тюремный срок
Израиль включил Кыргызстан в&nbsp;список стран, поездки в&nbsp;которые не&nbsp;рекомендуются Израиль включил Кыргызстан в список стран, поездки в которые не рекомендуются
Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на&nbsp;счет ГКНБ 20&nbsp;миллионов сомов Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на счет ГКНБ 20 миллионов сомов
Бизнес
Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
Акция! Сейфовые ячейки со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Акция! Сейфовые ячейки со скидкой 50 процентов
Акция в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;VIP-номера MegaCom Акция в ТРЦ Tommi Mall! Скидки до 100 процентов на VIP-номера MegaCom
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
2 июля, пятница
12:06
Центр Бишкека остался без света. Пояснения энергетиков Центр Бишкека остался без света. Пояснения энергетиков
12:00
Повторные выборы в Ошский кенеш: женщин и безработных меньше, чем в Бишкеке
11:51
Кыргызстан поднялся на 19 позиций по показателям кибербезопасности
11:46
Скончался бывший директор государственного ИА «Кабар» Станбек Усупов
11:39
В Караколе милиционеры оказали первую помощь потерявшему сознание от жары парню