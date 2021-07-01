В Таласе отчим в течение трех лет насиловал 13-летнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, в институт омбудсмена обратился житель села Орто-Айрык Таласского района и рассказал, что его односельчанин на протяжении трех лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу, и сейчас она беременна. Он сообщил также, что у девочки плохие отношения с матерью.

Для проверки информации сотрудники акыйкатчи связались с матерью пострадавшей Р.Б. 1986 года рождения. Последняя подтвердила факт насилия и рассказала, что по этому поводу 29 июня обратилась в милицию.

«Установлено, что Р.Б вышла замуж за 50-летнего Б.Б. в 2014 году. У них двое совместных детей. От прежнего брака у женщины трое детей. Несмотря на то что супруг ее бил, женщина продолжала с ним жить, боясь осуждения общества в случае развода. В 2017 году у младшего ребенка выявили заболевание сердца. Ему требовалась дорогостоящая операция. Чтобы заработать на лечение, она подрабатывала на поле», — говорится в сообщении.

В 2019 году фонд «Красный Полумесяц» выделил деньги на операцию. Женщина отправилась в Корею. Воспользовавшись отсутствием супруги, мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу. Он пригрозил, что убьет ее братьев, сестер и мать, если она расскажет о произошедшем кому-либо. Изнасилования продолжались на протяжении трех лет. Сейчас девочке 16 лет.

«Только недавно мать заметила, что ее дочь беременна. Плоду уже пять месяцев. В разговоре девочка рассказала обо всем матери и расплакалась», — отметили в ведомстве.

Когда Р.Б пришла домой и начала разбираться, супруг убежал из дома.

«Женщина жалуется, что милиционеры до сих пор не могут установить местонахождение ее супруга и привлечь его к ответственности», — подчеркнули в институте акыйкатчи.

Отмечается, что дело находится на особом контроле ведомства.