В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 37 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 6 случаев, Оше — 5, Баткенской области — 7, Джалал-Абадской — 6, Нарынской — 2, Ошской — 2, Чуйской — 9.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны три медработника, из домашней изоляции — 15.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 580, из которых выздоровел 4 тысячи 961 медработник.