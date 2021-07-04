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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 37 медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 37 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 6 случаев, Оше — 5, Баткенской области — 7, Джалал-Абадской — 6, Нарынской — 2, Ошской — 2, Чуйской — 9.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны три медработника, из домашней изоляции — 15.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 580, из которых выздоровел 4 тысячи 961 медработник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199495/
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