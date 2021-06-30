21:56
USD 84.66
EUR 100.76
RUB 1.17
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

В ИВС Баткенского района люди сидят по несколько лет

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток провели инспекцию в ИВС ОВД Баткенского района. Как сообщили в учреждении, в результате проверки выявлено множество нарушений.

На момент проверки в камере, рассчитанной на 22 задержанных, содержались 26 человек, и из-за переполненности помещения люди вынуждены были лежать на полу.

При рассмотрении личных дел арестантов выявлено, что 18 человек содержатся в ИВС по несколько месяцев, некоторые сидят здесь годами. В Наццентре напомнили, что содержание граждан в изоляторе временного содержания незаконно, отметив, что в некоторых случаях начальник ИВС умышленно не исполнял акты суда об этапировании арестантов в другие учреждения.

Сотрудники Наццентра обнаружили и другие нарушения — антисанитарию на прогулочной площадке и в камере, отсутствие электричества и вентиляции, лекарства с истекшим сроком годности в аптечке.

По выявленным фактам нарушения законов составлен акт и передан в прокуратуру с просьбой провести расследование и принять меры в отношении ответственных сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199450/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области выявлены нарушения
Кыргызстанцы меньше всего доверяют милиции и политическим партиям
К правозащитникам регулярно поступают заявления о пытках со стороны милиции
Дело о госизмене. Обвиняемый Марат Казакпаев жалуется на психологические пытки
С начала года в институт омбудсмена на пытки пожаловались 15 человек
Рекомендации Наццентра по предупреждению пыток не исполняются
Наццентр по предупреждению пыток: Наши рекомендации игнорируют
Вымогательство $250 тысяч. В ГКНБ сообщили, где Мелис Аспеков получил синяки
Мелис Аспеков пожаловался на пытки в СИЗО ГКНБ
Правозащитники назвали военным преступлением действия таджикских силовиков
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
Много ненависти и&nbsp;оскорблений в&nbsp;соцсетях. Испанец о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане избран новый муфтий. Им&nbsp;стал Замир Ракиев В Кыргызстане избран новый муфтий. Им стал Замир Ракиев
COVID-19. Как справиться со&nbsp;стрессом и&nbsp;сохранить психическое здоровье COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье
Бизнес
Итоги акции от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo;: кто выиграл более 1&nbsp;500&nbsp;000&nbsp;баллов? Итоги акции от «Газпромнефть»: кто выиграл более 1 500 000 баллов?
Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера в&nbsp;честь открытия новых офисов MegaCom Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom
Погружайтесь в&nbsp;мир кыргызских фильмов в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI вместе с&nbsp;Beeline! Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!
Индийские миротворцы удостоились награды ООН в&nbsp;Судане Индийские миротворцы удостоились награды ООН в Судане
30 июня, среда
21:42
В ИВС Баткенского района люди сидят по несколько лет В ИВС Баткенского района люди сидят по несколько лет
21:22
Насилие в семье. В МВД рассказали, куда обращаться в первую очередь
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 июля: будет жарко и ветрено
20:47
В ЕАЭС продлили срок антидемпинговой пошлины на грузовые шины из Китая
20:26
В Бишкеке водитель Honda Fit сбил человека и скрылся с места аварии. Он задержан