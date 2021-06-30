В ИВС Баткенского района люди сидят по несколько лет

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток провели инспекцию в ИВС ОВД Баткенского района. Как сообщили в учреждении, в результате проверки выявлено множество нарушений.

На момент проверки в камере, рассчитанной на 22 задержанных, содержались 26 человек, и из-за переполненности помещения люди вынуждены были лежать на полу.

При рассмотрении личных дел арестантов выявлено, что 18 человек содержатся в ИВС по несколько месяцев, некоторые сидят здесь годами. В Наццентре напомнили, что содержание граждан в изоляторе временного содержания незаконно, отметив, что в некоторых случаях начальник ИВС умышленно не исполнял акты суда об этапировании арестантов в другие учреждения.

Сотрудники Наццентра обнаружили и другие нарушения — антисанитарию на прогулочной площадке и в камере, отсутствие электричества и вентиляции, лекарства с истекшим сроком годности в аптечке.

По выявленным фактам нарушения законов составлен акт и передан в прокуратуру с просьбой провести расследование и принять меры в отношении ответственных сотрудников.