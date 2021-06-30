COVID-19 в мире. Заболеваемость выросла, смертность уменьшилась

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость COVID-19 в мире увеличилась на 2 процента, тогда как смертность уменьшилась на 10 процентов и достигла самого низкого показателя с ноября прошлого года. Об этом со ссылкой на еженедельный эпидемический бюллетень ВОЗ сообщил ТАСС.

По данным организации, за неделю зарегистрировали более 2,6 миллиона случаев заражения и более 57 тысяч летальных исходов.

«Заболеваемость остается очень высокой. На прошлой неделе ежедневно заболевали в среднем более 370 тысяч человек», — отметили в ВОЗ.

В организации добавили, что продолжается распространение штаммов коронавируса, отнесенных к «вариантам, вызывающим обеспокоенность». В частности, вариант «Дельта» (обнаруженный в Индии), проник за неделю в 11 новых стран, и их число достигло 96. Но в ВОЗ не исключают, что число государств, где присутствует этот штамм, на самом деле больше, поскольку возможности для определения вариантов ограничены.