Насилие в семье. В МВД рассказали, куда обращаться в первую очередь

В пресс-службе МВД рассказали, что делать, если человек столкнулся с насилием в семье.

По данным ведомства, семейное насилие — это преднамеренное применение различных форм физического, сексуального, психологического и экономического давления одним членом семьи в отношении другого, результатом которого являются телесные повреждения, эмоциональные травмы, отклонения в развитии или различного рода ущерб.

Даже если критическая ситуация не требует вмешательства правоохранительных органов и имеется перспектива ее разрешения, тем не менее примите ряд предупредительных мер:

найдите надежное место (у родственников, друзей), куда вы можете уйти в случае опасности;

сделайте так, чтобы ваши близкие находились в курсе складывающейся обстановки в вашей семье;

не пугайте милицией (это может вызвать труднопрогнозируемую реакцию домашнего тирана) — обращайтесь к ее представителям своевременно.

Сразу после инцидента нужно обратиться в травмпункт и зафиксировать полученные травмы, сообщить в милицию. Не стесняйтесь пойти в кризисные центры: там работают люди, которые знают, каково вам сейчас, и могут обеспечить психологическую и юридическую помощь, при необходимости — предоставить временное проживание.

В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами старайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в милицию: позвоните по телефону 102, либо сообщите своему уполномоченному участковому милиции. Вы также можете позвонить по телефонам: 112 и 111.

Насилие в семье — травматический опыт, который приводит к серьезным последствиям. Чем более длительным и жестоким является насилие, тем глубже травма. В худшем случае психологическая травма становится хронической.