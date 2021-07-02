19:53
USD 84.78
EUR 100.43
RUB 1.16
Общество

Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки и концерт

Выставки, ярмарки

3 июля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

3-4 июля. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

17 июня — 16 июля. Выставка Сабиджана Бабаджанова

На персональной выставке Сабиджан Камалович представит небольшую часть живописных полотен, выполненных в техниках масляной и акварельной живописи, а также графические работы. Широкому кругу зрителей представится возможность увидеть его лучшие работы, созданные в разные периоды творческой жизни.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

17 июня — 16 июля. «Летняя выставка»

Экспозиция на свободную тему, в которой приняли участие такие известные художники, как Алексей Каменский, Таалай Усубалиев, Жылкычы Жакыпов, Момун Астар, Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Алапай Абдыкасымов, Сапар Торобеков, Нарынкул Турпанов, Каныбек Давлетов, Гульнара Мусабай, Константин Шкурпела, Талант Огобаев, Абдысадыр Турусбеков, Юлдаш Нурматов, Нюргуяна Иннокентьева, Саркын Сооронбаев, Иван Бульба, Петр Куринских, Алмаз Шаршекеев и другие.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

25 июня — 9 июля. Фотовыставка «Танец тающих ледников»

Цель выставки — привлечь внимание общественности к бережному отношению к воде и проблеме уменьшения площади ледников, связанных с изменением климата.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-16 июля. Выставка «Цвети, мой Кыргызстан!»

В экспозиции представлены более семидесяти работ в различных жанрах и техниках: пейзажи, натюрморты, композиции, коллажи, портреты, герои литературных произведений и копии художественных произведений киргизских художников.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

3-4 июля. Ярмарка Summer fashion fair

Вас ждет ярмарка стильной одежды, аксессуаров и украшений ручной работы. Приходите обновить гардероб, побаловать себя и купить стильные и оригинальные подарки.

Винный магазин «Винтаж» (улица Исанова, 15.00-21.00.

Концерты, фестивали

3 июля. Встреча с художниками

Кроме картин и скульптур ждите от художников авторскую лимитированную коллекцию. Каждая вещь уникальна и сделана с любовью.

Улица Чуйкова 126/1, 18.00-01.00.

3 июля. Концерт на открытом воздухе

Талантливые музыканты Кайрат Aehneas и Руслан Айдаров исполнят авторские песни и каверы в стиле инди.

ololoVostok, 20.00.

4 июля. Показ фильма

Что может быть лучше просмотра в отличной компании хорошего фильма? Вход только для людей, достигших 18 лет.

Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 20.00.

Мастер-классы, лекции, семинары

3 июля. Мастер-класс по созданию мандалы

Карл Юнг считал, что мандала является визуальным проявлением бессознательного, доступным для понимания языком, которым может говорить наша душа, проявляя себя, раскрывая себя миру.

Винный магазин «Винтаж» (улица Исанова, 100), 18.00.

3 июля. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199353/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, поэтический вечер и выставки
Афиша Бишкека на неделю: выставки, ярмарка и кинофестиваль
Афиша Бишкека на выходные: спектакли и выставки
Горы, кудрявое небо и бомжи. Выставка Сабиджана Бабаджанова открылась в Бишкеке
Кыргызстан глазами фотографов. В Бишкеке открылась выставка нескольких авторов
Работы фотографа из Бишкека можно увидеть на эковыставке в Челябинске
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
Афиша Бишкека на выходные: моноспектакль, бохо-маркет и мастер-классы
Фотовыставка «Увлечение небом — лучшее хобби» проходит в аэропорту «Манас»
Популярные новости
Супруга экс-президента АУЦА напала на&nbsp;журналиста 24.kg и&nbsp;хотела отобрать телефон Супруга экс-президента АУЦА напала на журналиста 24.kg и хотела отобрать телефон
В&nbsp;Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и&nbsp;получил тюремный срок В Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и получил тюремный срок
Израиль включил Кыргызстан в&nbsp;список стран, поездки в&nbsp;которые не&nbsp;рекомендуются Израиль включил Кыргызстан в список стран, поездки в которые не рекомендуются
Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на&nbsp;счет ГКНБ 20&nbsp;миллионов сомов Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на счет ГКНБ 20 миллионов сомов
Бизнес
Первый Центральноазиатский экономический и&nbsp;торговый форум состоялся 25&nbsp;июня Первый Центральноазиатский экономический и торговый форум состоялся 25 июня
Подключай &laquo;Бирге для интернета + IVI&raquo; от&nbsp;Beeline за&nbsp;390 сомов и&nbsp;получай бонусы! Подключай «Бирге для интернета + IVI» от Beeline за 390 сомов и получай бонусы!
&laquo;О!Касса&raquo;&nbsp;&mdash; подключите онлайн-ККМ сейчас и&nbsp;пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО! «О!Касса» — подключите онлайн-ККМ сейчас и пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО!
Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4&nbsp;финала, когда и&nbsp;где смотреть? Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?
2 июля, пятница
19:44
Первый Центральноазиатский экономический и торговый форум состоялся 25 июня Первый Центральноазиатский экономический и торговый фор...
19:30
Цифра дня. 630 миллионов сомов составил ущерб от конфликта на границе в апреле
19:14
Кыргызстан начал импортировать женскую одежду в Южную Корею
19:12
Избраны заместители председателя Центризбиркома
19:00
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки и концерт