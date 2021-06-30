В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 11 тысяч 843 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 8 тысяч 454 пациента, в больницах — 3 тысячи 389. В том числе 962 человека — в крайне тяжелом состоянии, 158 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 2 тысяч 240 человек (или 66 процентов) — оценивают как средней тяжести, 29 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 571 человек. В Бишкеке выписаны 256 человек, Оше — 74, Чуйской области — 68, Ошской — 63, Таласской — 8, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 56, Баткенской — 34.

С начала марта 2020 года выздоровели 110 тысяч 82 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.