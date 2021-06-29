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Общество

Услуги и обязанности. Базовый реестр по предложению кабмина будет изменен

Кабинет министров предлагает на общественное обсуждение проект постановления об исключении некоторых видов муниципальных услуг.

В справке-обосновании уточняется, какие именно услуги будут упразднены:

  • выдача решения о наименовании и переименовании проспектов, аллей, площадей, городских и сельских парков, бульваров, улиц и переулков в населенном пункте;
  • выдача справки с места жительства;
  • выдача справки о составе семьи.

Указано, что решение о наименовании и переименовании проспектов, аллей, площадей, городских и сельских парков, бульваров, улиц и переулков в населенном пункте — прерогатива органов местного самоуправления по решению местных кенешей. То есть относится к полномочиям представительных МСУ.

Что касается справок с места жительства и о составе семьи, то их выдача входит в обязанности ГРС.

В соответствии с указом президента «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики» при предоставлении государственных услуг необходимые «сведения о регистрационном учете», «сведения по месту пребывания», «сведения о детях и родителях» рекомендовано получать через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», причем на безвозмездной основе.

Доступ к сервису также предоставляет ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199162/
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