20:58
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Общество

Глава Минсельхоза пообещал специальные условия кредитования для рыбных хозяйств

Глава Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков обсудил с частной компанией условия кредитования рыбных хозяйств «Айыл Банком». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр продолжает свою рабочую поездку по Токтогульскому району.

Аскарбек Джаныбеков посетил рыбное хозяйство «Эфтар Агро Комплекс», которое находится в Курпсайском водохранилище Джалал-Абадской области.

Рыбное хозяйство основано в 2012 году, занимается разведением и выращиванием радужной форели. В среднем производит 250-300 тонн рыбы в год, экспортируют продукцию в Российскую Федерацию и реализуют форель и икру в Кыргызстане.

Как отмечается, министр обсудил с руководством рыбного хозяйства соблюдение санитарных и ветеринарных норм при ввозе икры на территорию страны, разработку требований и норм на ввозимую икру для выращивания рыбы в Кыргызстане, для того чтобы предотвратить болезни рыб, и создание специальных условий кредитования рыбных хозяйств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199144/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Проблемы с водой. Чиновникам Минсельхоза объявлены замечания и выговоры
С начала июля фермеры Кыргызстана вновь смогут экспортировать скот
Килограмм моркови за 100 сомов. В Минсельхозе объяснили рост цен
Нехватка поливной воды. 300 фермеров вышли на митинг к зданию правительства
В Минсельхозе назвали причину нехватки поливной воды и пути решения проблемы
Глав районов, где поливная вода расходуется сверх лимитов, будут наказывать
Маловодье переживает весь мир. Замглавы Минсельхоза ответил на жалобу фермеров
Создан координационный совет партнеров по развитию сельского хозяйства
Минсельхоз призывает крестьян разводить скот согласно природному районированию
Все тракторы пересчитать. В Кыргызстане хотят создать базу данных сельхозтехники
Популярные новости
Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики Третья волна COVID-19. Топ-10 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
В&nbsp;Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в&nbsp;скорую помощь В Бишкеке отмечается резкий рост количества обращений в скорую помощь
Вас вводят в&nbsp;заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову Вас вводят в заблуждение. Калича Умуралиева обратилась к Садыру Жапарову
Много ненависти и&nbsp;оскорблений в&nbsp;соцсетях. Испанец о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане
Бизнес
ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям? ККМ-онлайн: что нужно знать предпринимателям?
Руководители Кыргызского футбольного союза встретились с&nbsp;турецкими бизнесменами Руководители Кыргызского футбольного союза встретились с турецкими бизнесменами
Стипендия DAAD на&nbsp;обучение в&nbsp;КГИПИ будет предоставлена по&nbsp;результатам ОРТ Стипендия DAAD на обучение в КГИПИ будет предоставлена по результатам ОРТ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки курить: что говорят последние исследования Как отказаться от вредной привычки курить: что говорят последние исследования
28 июня, понедельник
20:47
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 691 нарушение Правил дорожного движения За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 691 нарушение Прави...
20:23
Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушил водитель маршрутки
20:17
В Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и получил тюремный срок
20:11
Детям с инвалидностью из семей-мигрантов помогут с обучением в Кыргызстане
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»