Глава Минсельхоза пообещал специальные условия кредитования для рыбных хозяйств

Глава Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков обсудил с частной компанией условия кредитования рыбных хозяйств «Айыл Банком». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр продолжает свою рабочую поездку по Токтогульскому району.

Аскарбек Джаныбеков посетил рыбное хозяйство «Эфтар Агро Комплекс», которое находится в Курпсайском водохранилище Джалал-Абадской области.

Рыбное хозяйство основано в 2012 году, занимается разведением и выращиванием радужной форели. В среднем производит 250-300 тонн рыбы в год, экспортируют продукцию в Российскую Федерацию и реализуют форель и икру в Кыргызстане.

Как отмечается, министр обсудил с руководством рыбного хозяйства соблюдение санитарных и ветеринарных норм при ввозе икры на территорию страны, разработку требований и норм на ввозимую икру для выращивания рыбы в Кыргызстане, для того чтобы предотвратить болезни рыб, и создание специальных условий кредитования рыбных хозяйств.