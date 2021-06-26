Борьба с третьей волной COVID-19. Как кыргызстанцы оценивают меры властей

В Кыргызстане продолжают выявлять рекордное число заразившихся COVID-19 и внебольничной пневмонией. Намедни зарегистрировано рекордное количество выявленных случаев за сутки – 931 заболевший.

Страна переживает острый недостаток вакцин от коронавируса. На сегодня привито только 2 процента населения, тогда как для создания коллективного иммунитета, по данным ВОЗ, необходимо вакцинировать около 70 процентов.

В медучреждениях Бишкека остается все меньше мест для зараженных коронавирусом. Чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, Министерству здравоохранения и социального развития поручено принять срочные меры по развертыванию дополнительных койко-мест для лечения больных коронавирусной инфекцией с соответствующим оснащением их необходимым медицинским оборудованием и обеспечением дополнительных штатов медицинского персонала.

Помимо этого, штаб поручил перевести государственные органы и местные власти на усиленный режим работы. В чем он заключается, однако, чиновники не уточняют.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев же не теряет оптимизма. Он заверил, что повторения «черного июля» не допустит.

Журналист 24.kg поинтересовалась у кыргызстанцев, как они оценивают меры властей в борьбе с третьей волной коронавируса.