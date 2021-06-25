Поступить в колледжи и университеты в 2021 году можно только онлайн

Поступить в колледжи и университеты в этом году можно только онлайн. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра образования КР Нурлан Омуров.

По его словам, независимо от формы собственности учебного заведения во всех учреждениях зачисления в вузы и спузы производится через интернет с помощью Автоматизированной информационной системы.

«Из-за пандемии зачисление ведется онлайн. Теперь не нужно ехать в столицу из регионов, чтобы поступить в вузы и колледжи», — сказал Нурлан Омуров.

Для участия в конкурсе на поступления в вузы абитуриент должен подать заявку на сайте www.2020.edu.gov.kg, для поступления в колледжи https://2020.edu.gov.kg/spuz.

При этом в заявке должны быть прикреплены следующие документы:

— паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

— аттестат об общем среднем образовании (11 классов) и приложение к нему, свидетельство об основном общем образовании (9 классов) и приложение к нему;

— документы, подтверждающие особые права или льготы при поступлении (статус сироты, инвалидность и так далее).

Отбор в зачисления в вузы и спузы производится в три тура.

Отметим, в 2020 году поступление в вузы и спузы также осуществлялось только онлайн.