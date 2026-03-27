Запись в школу. При приеме в первый класс тестирование детей запрещено

При приеме в первый класс тестирование детей запрещено. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, ни одной школе нельзя проводить тестирования, экзамены и собеседования.

«С родителями будущих учеников можно поговорить только об общих правилах пребывания в школе, но определять уровень знаний детей нельзя. Каждый ребенок имеет право поступить в школу и начать образование», — сказала Надира Джусупбекова.

Она отметила, что запись в школу стартует 1 апреля с 10.00. В ходе первого тура принимают детей по микроучастку. Второй этап регистрации при наличии свободных мест в выбранной школе начнется 1 июня с 10.00.

При возникновении вопросов можно позвонить в кол-центр Минпросвещения по номеру 110.