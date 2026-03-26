Запись в школу. Онлайн-регистрация в первый класс начнется 1 апреля

Министерство просвещения Кыргызстана приказом утвердило положение о цифровой технологической системе «Электронная запись детей в государственные и муниципальные общеобразовательные организации».
Дети старше 8 лет, или не имеющие документы, подтверждающие личность ребенка или родителя/законного представителя, принимаются в школу по решению Комиссии по делам детей (КДД).
Прием в первый класс осуществляется через ЦТС «Электронная запись» во всех регионах республики в два этапа:
— на первом принимают детей при наличии регистрации (постоянной прописки) по микроучастку соответствующей школы у одного из родителей (законных представителей);
— на втором — детей, не зависимо от постоянной прописки родителей, при наличии в ней свободных мест.
Законные представители регистрируют ребенка в школу через «личный кабинет» на платформе 1mektep.edu.gov.kg.
При зачислении детей в первый класс общеобразовательных организаций не допускается проведение испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов, собеседований).
Основные цели внедрения ЦТС «Электронная запись»:
— регистрация, учет и обработка данных при зачислении детей в первый класс;
— обеспечение равных прав и возможностей каждого ребенка на получение начального общего образования.
В системе обрабатываются персональные данные ребенка, заявителя, граждан КР и иностранных граждан, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» для верификации.
Сведения о ребенке:
- персональный идентификационный номер (ПИН);
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения.
Сведения о заявителе:
- персональный идентификационный номер (ПИН);
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- юридический адрес (сведения о регистрационном учете заявителя);
- контактные номера (мобильный номер);
- электронная почта.
Персональные данные в ЦТС «Электронная запись» защищаются в соответствии с Цифровым кодексом КР.