Запись в школу. Онлайн-регистрация в первый класс начнется 1 апреля

Министерство просвещения Кыргызстана приказом утвердило положение о цифровой технологической системе «Электронная запись детей в государственные и муниципальные общеобразовательные организации».

Согласно документу, на 2026/27 учебный год в первый класс принимают детей, родившихся с 1 января по 31 декабря 2019 года и с 1 января по 31 декабря 2020-го.

Дети старше 8 лет, или не имеющие документы, подтверждающие личность ребенка или родителя/законного представителя, принимаются в школу по решению Комиссии по делам детей (КДД).

Прием в первый класс осуществляется через ЦТС «Электронная запись» во всех регионах республики в два этапа:

— на первом принимают детей при наличии регистрации (постоянной прописки) по микроучастку соответствующей школы у одного из родителей (законных представителей);

— на втором — детей, не зависимо от постоянной прописки родителей, при наличии в ней свободных мест.

Первый этап начинается 1 апреля 2026 года с 10.00, второй при наличии свободных мест в выбранной школе стартует 1 июня 2026 года с 10.00.

Законные представители регистрируют ребенка в школу через «личный кабинет» на платформе 1mektep.edu.gov.kg.

При зачислении детей в первый класс общеобразовательных организаций не допускается проведение испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов, собеседований).

Основные цели внедрения ЦТС «Электронная запись»: — регистрация, учет и обработка данных при зачислении детей в первый класс; — обеспечение равных прав и возможностей каждого ребенка на получение начального общего образования.

В системе обрабатываются персональные данные ребенка, заявителя, граждан КР и иностранных граждан, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» для верификации.

Сведения о ребенке:

персональный идентификационный номер (ПИН);

фамилия, имя, отчество;

пол;

дата рождения.

Сведения о заявителе:

персональный идентификационный номер (ПИН);

фамилия, имя, отчество;

пол;

дата рождения;

юридический адрес (сведения о регистрационном учете заявителя);

контактные номера (мобильный номер);

электронная почта.

Персональные данные в ЦТС «Электронная запись» защищаются в соответствии с Цифровым кодексом КР.