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Общество

Сроки регистрации иностранцев в Кыргызстане продлены, напоминают чиновники

На период действия режима чрезвычайной ситуации и/или чрезвычайного положения временно продлеваются сроки действия регистрации иностранных граждан или лиц без гражданства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития Кыргызстана.

По ее данным, иностранные граждане и лица без гражданства, изъявившие желание остаться пока на территории республики, обязаны продлить регистрацию в течение 10 рабочих дней со дня отмены режима ЧС или ЧП.

В ведомстве просят граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198824/
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