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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Взятка в $50 тысяч. Помощник экс-премьер-министра дал показания в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова.

В ходе заседания допрошен свидетель — помощник бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Чынгыз Жумабеков. Он рассказал, что знаком с Калмуратовым со времен, когда работал в Социальном фонде, — с 2018 года.

«Эмир Эмильканов (потерпевший. — Прим. 24.kg) приходил к Калмуратову три или четыре раза. Я не вникал в их разговоры. Между нами были дружеские отношения. Через СМИ я узнал, что между Калмуратовым и потерпевшим неприязненные отношения. В то время Бактыбек Калмуратов был советником премьер-министра. Мы в одном кабинете сидели», — сказал Чынгыз Жумабеков.

Он отметил, что при нем никаких денег потерпевший Бактыбеку Калмуратову не давал.

Однако Эмир Эмильканов заявил, что свидетель Жумабеков присутствовал, когда он передавал деньги Калмуратову.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова задержали 19 октября 2020-го. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198802/
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