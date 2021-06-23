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Общество

В отношении адвоката Асылбека Жээнбекова хотят возобновить уголовное дело

В отношении адвоката Даврана Касымова незаконно пытаются возобновить уголовное дело. Об этом юрист сообщил 24.kg.

По его словам, полтора года назад в отношении него велась проверка в рамках возбужденного уголовного дела.

«На меня написал заявление человек, который ложно указал, что я взял деньги у оппонента. Тогда я дал возможность правоохранителям проверить все факты. После того как они ничего не нашли на меня, дело прекратили. У меня есть все постановления о прекращении досудебного производства и постановление суда о том, что возобновление было незаконным и не может проводиться какие-либо следственные мероприятия. Несколько дней назад его вновь подняли из архива. Следователь МВД за короткое время прибыл в Генпрокуратуру, где дело незаконно вновь возобновили», — сказал Давран Касымов.

Адвокат считает, что таким образом на него хотят надавить, чтобы он отказался от защиты интересов Асылбека Жээнбекова.

«Правоохранители не хотят слышать о своих незаконных действиях», — заявил адвокат.

Отметим, что Давран Касымов является адвокатом депутата Асылбека Жээнбекова, который обвиняется в коррупции по делу «Кумтора».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198687/
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