Ученые выявили новый симптом COVID-19, характерный только для вакцинированных

Исследователи из Великобритании установили, что частое чихание является одним из симптомов заражения коронавирусом у тех, кто привился от болезни, сообщает издание Express.

Такой вывод сделан на основе данных крупнейшего в мире исследования симптомов COVID-19, проводящегося на базе приложения ZOE COVID Symptom Study, одним из участников которого является Королевский колледж в Лондоне.

Отмечается, что этот симптом проявляется исключительно у тех, кто привился от COVID-19. При этом, согласно заявлению ученых, чихание само по себе не может быть симптомом коронавируса, являясь чаще всего признаком аллергии или простуды.

«Несмотря на то что многие люди с COVID-19 могут чихать, это все же не точный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку», — цитирует заявление исследователей издание.

Однако собранные в приложении данные свидетельствуют, что именно у привитых от коронавируса и сдавших впоследствии положительный тест на COVID-19 этот симптом появляется чаще всего.

«Это говорит о том, что частое чихание без объяснения причин после вакцинации может быть признаком COVID-19. Но важно помнить, что связь между чиханием и коронавирусом не очень сильна, поэтому человек должен внимательно следить за другими симптомами болезни, независимо от того, вакцинирован он или нет», — отмечается в сообщении.

К этим симптомам относятся высокая температура, озноб или дрожь, постоянный кашель, потеря или изменение запаха, потеря или изменение вкуса, головная боль, необычная усталость (утомляемость), боли в горле, внезапная спутанность сознания, кожная сыпь, изменения в ротовой полости или на языке, покраснения и боли в пальцах рук или ног, одышка, боли в груди, мышечные боли, хриплый голос, понос, отсутствие аппетита, боли в области живота, насморк.