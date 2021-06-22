23 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Лумумбы, Актюбинской, Кулатова, Панфилова, Харьковской, Березовой, Коммунарова, Кудрука, Республиканской, Азовской, 18-й линии;

9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Улук-Тоо, Талды-Булак, Ара-Коль, Чортекова, Бердибаева), 10-й микрорайон, 22;

9.30-19.00 — отрезки улиц Кулатова, Горького, Хмельницкой, Хвойной, Свободной, Ибраимова, Жумабека, Шопокова, Жибек Жолу, Элебаева, Бектенова, Медерова, Белорусской, Дружбы, Скрябина, переулки Марийский, Сквозной, Цветочный, Бийский, Геологический, 1, 3, 7, 11;

9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тууга, Аксы, Чуй).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Октябрьское (улицы МТФ, Школьная, Лермонтова, Почтовая, Садыкбека, Фабричная, 60 лет Киргизии, Молодежная, Парковая), Гроздь (улицы Садовая, Гроздинская, Верхняя Ат-Башы, Пятитилетки, Заводская, Мелиораторов), Берлик (улицы Новая, Западная, Фабричная, Жумалы), Пригородное (улицы 8 Марта, Дорожная, Марата, Нижняя, Широкая, Серегина, Суворова, Дачи, Достук-1), Васильевка (улицы Школьная, Юбилейная, Набережная, переулок Почтовый), Арашан (улицы Бектембаева, Станция «Эдельвейс»), Маевка (улицы Новая, Школьная, Молодая Гвардия, Ала-Арчинская, Виноградная, Набережная), Лебединовка (улицы Мамыркалиева, Лермонтова, Комсомольская, Советская, Северная, Максима Горького, Восточная, Набережная проспекты Победы, Ленина, переулок Веселый), Горная Маевка, Кой-Таш, Полевое, Прохладное, Садовое, Бир Булак, Виноградное, жилмассив «Кырман» (44 га);

Сокулукский РЭС

8.45-17.00 — села Новопавловка (улицы Кирова, Бейшеналиевой, Комсомольская, ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо», контур 519), Селекционное (улицы Кипкалова, Проектируемая), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупик Советский), Восточное (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2, 20-й хутор), Джаны-Джер (улицы 9-й Распред, 8-й Распред, МТФ-2А, Акжар, Молодая Гвардия, Бакинская, Лесхоз, Дачи-Су), Романовка (улица Набережная), Тош-Булак (улицы Советская, ГЭС, Булана, Берегова, Токтогула, Гагарина, Холодное, Четинди, Вет-Ирвис, ущелье имени Айзабекова), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, Электромеханик), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Саз (улицы Бекбалаев, Станция «Эдельвейс»), поселок Взлетный (авиагородок);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Ванахуна), Сретенка (улица Подсобное хозяйство), Беш-Корук (улица Мааке), Беловодское (улицы Комсомольская, Украинская, Московская, Садовая, Кирова, Шолохова, Карла Маркса, Вокзальная, 50 лет Октября, Набережная, Крупская, Красноармейская, Северная, Рябова, Тулебердиева, Октябрьская, Королева, Пионерская, Киевская, Космическая, Восточная, Железнодорожная, Дружбы, Новоленинская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинды, села Ровное, Чалдыбар (переулок Фабричный);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Бекитай, Боксо-Жол, Кайырма, Сосновка, город Кара-Балта (улицы Степная, Чапаева, Ключевая, Центральная, Луговая, Мичурина, Дорожная, Кошевого, Полевая, Фурманова, Бокомбаева, Чехова, Шопокова, Пограничная, переулок Чапаева);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Пионерская, Южная, Советская, Келечек, Новостройка), Туз (улицы Чекирова, Максутбаева), Интернациональное (улица Первомайская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Сайлык, Жаны-Турмуш, Жаны-Чек, Шамшы (улицы Советская, Набережная);

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (улицы Манаса,Тельмана, Сатаева, Турдалиева, мэрия) села Кара-Ой, Козучак, Бакай-Ата, Кок-Сай, Арчагуль.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (микрорайон «Кулатов», улицы Осмонова, Бекбалаева, Алиева, Моминова, Алимова, Курманджан Датки, Айтиева, Абдыкадырова, комплекс «Сулайман-Тоо», сквер Алымбека Датки), сельские управы Гульча, Жыланды, Чангет, Ийри-Суу, Чек-Абад, Тоо-Моюн.

5 Баткенская область Баткенская область